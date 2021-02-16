Süper lig kariyerinde kiralık olarak forma giymiş ve daha sonra emekli olmuş bazı futbolcular vardır. Les Ferdinand da o futbolcular arasında yer almaktadır Les Ferdinand kiralık olarak 2 sezon forma giymiş ve süper ligden İngiltere ligine gitmiştir. Les Ferdinand forvet mevkisinde oynamış olan emekli futbolcudur. Kariyerinde hem Türkiye hem de İngiltere kupası şampiyonluğu vardır. Les Ferdinand 2006 yılında emekli olmuştur. Les Ferdinand 1.80 metre boyunda ki emekli futbolcudur. Bir dönem süper ligde de forma giymiş ve hem kiralık hem de bonservis ile birlikte oynamıştır. Santrafor'da oynayan Les Ferdinand sağ ayaklı bir futbolcudur. Kariyerinin büyük çoğunluğu İngiltere liginde geçmiştir. Kariyerine şuan teknik direktör olarak devam etmektedir. Günümüzde QPR'nin futbol direktörlüğünü yapmaktadır.

Les Ferdinand kimdir, nereli?

Les Ferdinand İngiltere'nin Londra şehrinde dünyaya gelmiştir. Saint Luca asıllı bir İngiliz futbolcudur.

Les Ferdinand kaç yaşında?

1966 doğumlu olan Les Ferdinand 55 yaşındadır.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye İngiltere Premier Lig ekiplerinden olan Queens Park Rangers'dan gelmiştir. Kariyerinde yalnızca Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiştir.

Les Ferdinand'ın Hayatı

Les Ferdinand 1966 yılında Londra'da doğmuştur. Kariyerine ilk kez Southall kulübü ile altyapıda başlamıştır. Daha sonra 1985 yılında Hayes adlı Amerika takımlarından olan futbol kulübünde 1 sene oynamıştır. İngiltere takımlarından olan QPR ise oyuncuyu beğenmiş ve profesyonel teklifte bulunmuştur. Les Ferdinand 1986 yılından itibaren İngiltere liginde forma giymeye başlamıştır. 1986 yılından 1995 yılına kadar QPR forması giyen ve giydiği sezonlarda etkili bir performans gösteren Les Ferdinand 163 maçta forma giymiştir. 163 maçta İngiltere ekibi ile 80 gol atarak oldukça iyi bir istatistiği imza atmıştır.

Les Ferdinand 1988 yılında ilk kez süper lig ile tanışmıştır. 1988 yılında QPR Beşiktaş'ın kiralık olarak teklifini kabul etmiştir. Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Les Ferdinand süper ligde 26 maçta forma giymiştir. 26 maçta 14 gol atmayı başarmıştır. Kiralık olarak Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra oyuncuyu 1995 yılında Newcastle United kulübü istemiştir. Newcatle United kulübü bu transfer için İngiliz ekibi QPR'ye 9.50 milyon euro bonservis bedeli ödemiştir. 1997 yılına kadar Newcastle United forması giyen Les Ferdinand 68 maçta forma giyerek 41 gol atmıştır. İki senede takımının en golcü oyuncularından biri haline gelmiştir.

İngiltere'nin en iyi ekiplerinden olan Tottenham ise Les Ferdinand'ı 1997 yılında 9.5 milyon euro bonservis bedelini ödeyerek transfer etmiştir. 1997 yılından 2003 yılına kadar Tottenham Hotspur ekibi ile futbol hayatına devam eden Les Ferdinand 118 maçta forma giyerek 33 gol atmayı başarmıştır. İngiltere liginde etkili bir performans göstermeye devam etmiştir. Tottenham ile sözleşmesi sona erdikten sonra Les Ferdinand West Ham united kulübü ile bedelsiz bir şekilde anlaşmıştır. Bu kulübe bedelsiz transfer olan Les Ferdinand 2002 - 2003 sezonu arasında West Ham United forması giymiştir. 14 maçta ise 2 gol atmıştır.

Les Ferdinand 2003 - 2004 sezonunda da İngiliz ekiplerinden olan Leicester City'e yine bedelsi transfer olmuştur. 29 maçta 12 gol atmıştır. 2004 - 2005 sezonu arasında ise bir başka İngiltere ekibi olan Bolton ile anlaşan Les Ferdinand 12 maçta forma giyme şansı bulmuştur. Les Ferdinand 2005 yılında yarım dönemliğine Reading forması giymiş ve yarım dönemin ardından Watford ekibine bedelsiz transfer olmuştur. Watford ekibi ile maç oynama şansı bulamayan Les Ferdinand futbolu bu kulüpte bırakmıştır. Kariyeri boyunca 445 maçta forma giymiş olan Les Ferdinand 184 gol kaydetmiştir.

Les Ferdinand'in Milli Takım Kariyeri

İngiltere milli takımı ile maçlara 1993 yılında çıkmıştır. İngiltere milli takım formasını 5 yıl giyen Les Ferdinand 17 maçta görev almıştır. 17 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında ise 1 kez İngiltere B takımı forması giyerek 1 maçta görev 1 gol atmıştır.

Les Ferdinand'in Teknik Direktörlük Kariyeri

Les Ferdinand 2015 yılından beridir Queens Park Rangers FC takımının futbol direktörlüğünü yapmaktadır.