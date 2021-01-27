Fenerbahçe'nin, İngiltere Championship ekibi QPR'den aldığı Bright Osayi-Samuel'i, Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve aynı zamanda İngiliz kulübünün futbol direktörü Les Ferdinand'a sorduk. 1988-89 sezonunda 22 yaşındayken kiralık olarak QPR'den, Siyah-Beyazlılar'a gelen, 34 maçta 19 gol atan Ferdinand'a, transfer sürecinde yaşananları, Mesut Özil'i ve Beşiktaş'ı sorduk. Şimdi söz ünlü futbol adamında;

'Uzatmak istedik ama...'

Osayi-Samuel'in, Fenerbahçe'ye transferi için neler söylersiniz?

"Elbette ayrıldığı için üzgünüz ve onu özleyeceğiz. Genç ve çok iyi bir oyuncu. Elbette gelişmeye ihtiyacı var. Onunla yeni sözleşme isteğimiz vardı ama bu gerçekleşmedi. Samuel'in, üst düzey bir futbolcu olma yolunda potansiyeli çok fazla ve eğer sıkı çalışmaya devam ederse, kesinlikle büyük bir oyuncu olur."

'Açıkçası daha iyi oldu'

Fenerbahçe, onu neden şimdi kadrosuna katmak istedi?

"Fenerbahçe, normalde sezon sonu için onunla bir ön anlaşma yapmıştı. Ancak daha sonra konuştuk ve bunun şimdi gerçekleşmesine karar verdik. Açıkçası her iki taraf için de şimdi olması daha iyi oldu. Fenerbahçe, Türkiye'de şampiyonluk yarışının içerisinde. Muhtemelen bu açıdan Samuel'in şimdi aralarına katılmasının, kendileri adına daha büyük bir kazanç olacağını düşündüler. Biz de kabul ettik. Tabii ki eski bir Beşiktaşlı ve Kartal'ı destekleyen biri olarak umarım Beşiktaş şampiyon olur ama Samuel de Fenerbahçe'de çok güzel zamanlar geçirir."

'Gereken özelliklere sahip'

Samuel, nasıl bir futbolcu?

"Oyun temposu yüksek bir oyuncu ve aynı zamanda gol de atabiliyor. Fenerbahçe'ye hızı ve temposuyla büyük katkı verecek, taraftarları mutlu edecektir. Bir kanat oyuncusu olarak direkt ceza sahası içine rahatlıkla girebiliyor. Forvetlere, gol fırsatı yaratıyor. Topla çok hızlı ve bir kanat oyuncusunda gereken özelliklere sahip. Onu, Türkiye'deki dönemimden Beşiktaş'ta beraber oynadığım Metin Tekin'e benzetiyorum. Onun gibi çok hızlı ve direkt kaleye gidebiliyor. Metin daha teknikti ama stil olarak birbirlerine benziyorlar. Elbette bazı eksik yönleri var. Dripling özelliğini daha fazla geliştirmeli ve daha fazla gol katkısı yapmalı."

'Mesut'la oynamak isterdim'

Fenerbahçe'nin, Mesut Özil transferi hakkındaki düşünceleriniz?

"Mesut'un, Fenerbahçe'ye transfer olmasına şaşırdım. Uzun yıllar Premier Lig'de ve çok özel bir oyuncuydu. Arsenal'deki son zamanları ise zor geçti. Artık evine yani tuttuğu takım olan Fenerbahçe'ye gelerek bir rüyası gerçek oldu. Dünyanın en iyi 10 numaraları arasında yer alıyor. Arsenal'de uzun bir süredir kadroda yoktu ve tekrar oynayacağı için mutluyum. Açıkçası, futbol kariyerimde mümkün olsaydı, Mesut'la oynamka isterdim; elbette Beşiktaş'ta (Gülerek). Çünkü onun sayesinde çok daha fazla gol atardım. Her forvetin, mutlaka birlikte oynamak isteyeceği bir oyuncu."

'Umarım Beşiktaş olur'

Beşiktaş, ligde lider durumda. Yorumunuz nedir?

"Türkiye'deki birçok arkadaşımla konuştuğumuzda, Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda çok fazla şans vermiyorlardı. Kadro kalitesinin, diğer büyük takımlara göre düşük olduğunu söylemişlerdi. Ancak Beşiktaş'ın harika bir takım enerjisi var ve çok organize şekilde oynuyorlar. Umarım sezon sonunda Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş olur."

'Taraftar harika dedim'

Süper Lig ve Türk futboluyla ilgili Samuel'e neler söylediniz?

"Maçları izleme imkanım genelde olmuyor ama sonuçlara düzenli bakıyorum. Beşiktaş'ın ligde lider olması harika. Türk taraftarları, futbola karşı çok tutkulu ve bu oyunu çok seviyorlar. Samuel'e de gitmeden önce, 'Türkiye'de taraftarlar harikadır. Futbolu çok seven insanların önünde oynayacaksın ve onları mutlu edeceksin' dedim."

'Büyük bir meydan okuma'

Dün sabah saatlerinde İrlanda'nın Başkent'i Dublin'den İstanbul'a gelen Bright Osayi-Samuel, mutasyonlu virüsün görüldüğü ülkelerden gelmediği için karantinda kalmayacak. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, "Fenerbahçe’de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Bir an önce sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Gençken izlediğim şimdi ise aynı takımda olacağım Mesut Özil'le oynama fırsatı bulmak ise benim için büyük bir onur" yorumunu yaptı.

750 bin Pound ödeyecekler

Sarı-Lacivertliler'le 4.5 yıllık bir anlaşma yapan Nijerya asıllı İngiliz futbolcu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para belli oldu. İngiltere'deki kaynaklardan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Championship ekibi QPR'ye bonservis bedeli olarak, oynayacağı maç ve bonuslar da dahil olmak üzere maksimum 750 bin Pound (7.5 milyon TL) ödeyecek.

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