Les Ferdinand: Benim için onur

Beşiktaş’ın unutulmaz İngiliz futbolcusu Les Ferdinand, Siyah-Beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu söyledi. Kara Kartal’da 1988-1989 sezonunda forma giyen Ferdinand, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş’ta olgunlaştım. Yıllar geçse de beni unutmadıklarını biliyorum. Siyah-Beyazlı taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur” ifadelerini kullandı.