Almanya'nın Volkswagen Arena'da Sırbistan'ı ağırladığı hazırlık maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmaya damgasını vuran olay, Leroy Sane'ye Milan Pavkov tarafından yapılan faul oldu. Mücadelenin duraklama dakikalarında yaşanan pozisyonda rakibinin bileğine basan Pavkov, hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılırken bu sert faule maruz kalan Sane ise acı içinde kendisini yere bıraktı.

23 yaşındaki futbolcu, şans eseri ciddi bir sakatlık geçirmezken maç sonrası Almanların hocası Joachim Löw'ün Pavkov'a büyük tepkisi vardı. Başarılı teknik adam, pozisyonla ilgili yaptığı yorumda "Çok pis bir fauldü. Sane sakatlanmadığı için şanslıydı ama aldığı darbe sonrası ayağı bile kırılabilirdi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler