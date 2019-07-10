Leroy Sane’ye 511 milyon TL

Efsane oyuncusu Arjen Robben’in futbolu bırakması üzerine kanat transferi yapmayı hedefleyen Alman devi Bayern Münih, rotasını İngiltere’ye çevirdi.

Bavyera temsilcisinin Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin yıldızı Leroy Sane için bir daha devreye girdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Bayern’in 23 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu için 80 milyon Euro’yu (511 milyon TL) gözden çıkardığı bildirildi. Alman devinin başkanı Rummenigge de Sane için, “Takıma kanat oyuncusunun alınması gerekiyor. Sane tatilden dönünce kararını verecek” açıklamasını yaptı.