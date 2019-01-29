Transfer döneminde şimdiye kadar Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ı kadrosuna katan Fenerbahçe ile ilgili İtalya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı Lacivertliler'in Leroy Fer'i transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

İngiltere Championship'te 29. hafta maçında Leroy Fer, Swansea - Birmingham maçının 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlanarak oyundan çıkan Leroy Fer’in sakatlığının ciddi olabilir. Son durum, yarın yapılacak doktor kontrolünden sonra belli olacak.

İngiltere'de Swansea City forması giyen ve orta sahanın ortasında oynayanFer'in kulübüyle kontratı 6 ay sonra sona eriyor. Bu sezon Championship'te 23 maçta forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



