Leroy Fer transferi için Babel ve Donk devrede!

Galatasaray'a bir Hollandalı daha. Fernando ve Ndiaye’nin ayrılığının ardından orta saha için çözüm arayan ve Banega’dan olumlu sonuç alamayan Cim-Bom, boştaki Leroy Fer’e gözünü dikti. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Swansea City’yle mukavele uzatmayan 29 yaşındaki Hollandalı futbolcu için kozlarını öne sürmeye başladı. G.Saray’ın iki Hollandalı futbolcusu Ryan Babel ve Ryan Donk, Fer’i ikna etmek için aracı oldu. Hollanda basınında yer alan haberde, özellikle Donk’la samimi arkadaş olan Fer’in, Şampiyonlar Ligi faktörünü de düşünerek, Aslan’dan yana tercih kullanabileceği öne sürüldü.

BAŞAKŞEHİR DE BAKIYOR

Haberin devamında, Başakşehir’den Hollandalı Elia’nın da Fer’i getirebileceği aktarılmış, Ancak doğrudan Devler Ligi’nde boy gösterecek olma fırsatı, Başakşehir ve diğer isteyenlere göre; Galatasaray’ın daha cazip gözükmesini sağlıyor.

Kaynak: Akşam