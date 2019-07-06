Galatasaray ve Fenerbahçe Vedat Muriç'in ardından bir forvet transferi konusunda daha karşı karşıya gelmiş görünüyor.

"Galatasaray'ın ilgisini geri çevirmedi"

Fransız L'Equipe'in iddiasına göre; Galatasaray, Falcao'yla transfer görüşmesi yapmak üzere bazı manajerleri görevlendirdi ve taraflar arasında görüşmeler başladı. Haberde ayrıca Falcao'nun Galatasaray'ın yoğun ilgisini "geri çevirmediği" belirtildi.

Fenerbahçe iddiası...

Gazete aynı zamanda Fenerbahçe'nin de Falcao için bazı aracılar vasitasıyla girişimde bulunduğunu ve Sarı Lacivertliler'in de teklif yaptığını yazdı.

33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız geçtiğimiz günlerde Arap Yarımadası'nı ve Çin'i kastederek "Basra Körfezi'nde ya da Uzakdoğu'da forma giymek gibi bir planım yok" demiş ve bu coğrafyalar için kapıları kapamıştı.

Başarılı forveti Suudi Arabistan, Çin ve Amerikan MLS Ligi kulüpleri istiyor.