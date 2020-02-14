Leptin, beynin iştah ve açlık kısımlarından sorumlu reseptörlere bağlı bir hormondur. Bu hormonun görevi, kişi doyduğu zaman beyne sinyal göndermek ve açlığı baskılamaktır. Bunun yanı sıra besin gruplarının ayrılarak yağa dönüştürülmesinden de leptin sorumludur. Leptin, bu görevleri bakımından kilo kontrolü üstünde doğrudan etkiye sahiptir. Bu sebeple de diyet dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve leptin diyetlerinin oluşmasını sağlamıştır.

Leptin direnci nedir?

Leptin direnci, vücudun ihtiyacı olan leptin hormonunu üretememesi sonucunda oluşmaktadır. Leptin direnci bulunan kişilerde sürekli bir açlık hissi gözlenmektedir. Kişi yemek yese bile bu açlık hissi devam etmekte, doygunluk ise tam olarak anlaşılamamaktadır. Vücutta leptin direnci oluşmasını tetikleyici bazı nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerden bazıları; dengesiz beslenme ve buna bağlı olarak gelişen früktoz düzensizliğidir.

Leptin diyeti nasıl yapılır?

Leptin diyetinde yemek yeme konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Leptin diyeti, bu yönü ile bilenen tüm diyetlerden ayrılmaktadır. Buna göre leptin diyetinin asıl amacı kişiye hangi besin grubunu ne zaman tüketmesi gerektiğini öğretmektir. Doğru besinler, uygun saatlerde ve belirlenen miktarlarda tüketildiğinde kişi hızlı ve kolay bir biçimde kilo verebilmektedir.

Leptin diyetinde uyulması gereken kurallar

Leptin, kendi içerisinde uyulması gereken bir takım kurallar barındırmaktadır. Bu kurallardan en önemlileri; akşam yemeğinden sonra bir ara öğün verilmemesi ve kahvaltıda mutlaka protein içerikli beslenilmesidir. Bu kapsamda leptin diyetinin akşam yemekleri; tavuk, biftek, balık gibi doyurucu besinlerden oluşmaktadır. Bu besinler kişinin yatana kadar tok hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Akşam yemeği için önerilen bir diğer kural ise yemeğin yatmadan en az 3 saat önce tüketilmesidir. Leptin diyeti, kahvaltıda da protein ağırlıklı beslenmeyi hedeflemektedir. Erken saatlerde tüketilen protein sayesinde kişi enerjik hissetmektedir. Bunun yanı sıra metabolizma da kendini yıkım işlerine hazırlamaktadır.

Doyana kadar yemek yememek, ana öğünleri atlamadan tüketmek ve karbonhidrat alımını azaltmak da leptin diyetinin diğer kuralları arasında yer almaktadır. Masadan doyduğunu hissetmeden kalkmak, leptin diyeti boyunca edinilmesi gereken alışkanlıklar arasındadır. Çünkü doymuşluk hissi genellikle yemek bitiminden 20 dakika kadar sonra gelmektedir. Doymadan kalkma alışkanlığı kazanan kişiler zamanla porsiyonlarını da küçültmektedir.

Leptin, ara öğünleri bünyesinde barındırmayan bir diyet türüdür. Bu sebeple de ana öğünlerde porsiyon yönetimi ve yemek vakitlerine uyulması gerekmektedir. Günde üç ana öğüne yer verilen leptin diyetinde; kahvaltı ve akşam yemeklerinde ağırlıklı olarak protein tüketilmektedir. Öğle yemeklerine salata ile başlamak da leptin diyetini uygulayanlar tarafından sık sık önerilmektedir.

Öğlen yenilen salatanın içerisine kinoa tohumu ya da ceviz gibi ek besinler ilave etmek de mümkündür. Karbonhidrat miktarına ise kişi kendisi karar verebilmektedir. Bu besin grubundaki yiyeceklerin tamamen kaldırılması gibi bir mecburiyet bulunmamaktadır.

Leptin diyeti örnek liste

Leptin diyeti uygulamak isteyenler, diyet listelerini kendilerine göre oluşturabilmektedir. Diyet listesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler; kahvaltıda protein tüketmek, akşam yemeğini erken yemek ve yasak olan yiyeceklerden uzak durmaktır. Leptin diyetinde yalnızca ana öğünlere yer verilmektedir. Ana öğün aralarında herhangi bir atıştırmalık tüketimi ise kesinlikle yasaktır. Bu kapsamda ana öğünlerde tüketilebilecek yiyeceklerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Kahvaltı: Haşlanmış yumurta, domates, salatalık, yeşil sebzeler, avokado

Öğlen Yemeği: Salata, kinoa, kavrulmuş pancar, mercimek, ceviz

Akşam Yemeği: Kırmızı et, tavuk, balık, zeytinyağlı sebze yemekleri, yoğurt

Leptin hormonunun vücuda etkileri

Leptin hormonu, beynin iştah merkezini etkileyen bir hormondur. Leptin hormonunun düzenli çalışması, iştah reseptörlerini etkileyerek kişide doygunluk hissinin oluşmasına yardımcı olmaktır. Bu hormonun yeterli miktarda üretilememesi durumunda kişide sürekli bir açlık hissi yaşanmakta ve buna karşılık da hızla kilo alınmaktadır.

Leptin diyetinde yenilmesi yasak yiyecekler

Leptin diyeti kişiye bir alışkanlık kazandırmayı amaçlamaktadır. Diyet boyunca kişiye yemek sınırlandırması yapılmasa da uzak durması gereken bazı yiyecekler listelenmektedir. Bu listedeki ürünler vücutta leptin direnci oluşmasına sebep olmaktadır.

Leptin direnci oluşumu ile de kişide kilo alımı ve zor kilo verme problemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda; içerisinde tatlandırıcı bulunan tüm içecekler, enerji içecekleri ve soda leptin diyetinin zararlı maddeleri arasında yer almaktadır. Bunlara ek olarak içerisinde soya bulunan süt ve yağ benzeri ürünlerden de uzak durulması gerekmektedir.