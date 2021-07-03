İtalya'da Leonardo Spinazzola şoku yaşanıyor. Gök Mavililer'in Belçika ile karşı karşıya geldiği çeyrek final karşılaşmasının 77. dakikasında koşu yaptığı sırada sakatlanan sahayı sedye ile terk eden 29 yaşındakisol bekten kötü haber geldi.

6-7 arasında sahalardan uzak kalacak

İtalyan basını, turnuvanın en çok öne çıkan oyuncuları arasında gösterilen Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğunu duyurdu. EURO 2020'ye damga vuran, savunmada ve hücumda kusursuz bir performans sergileyen, teknik patron Roberto Mancini'nin vazgeçilmezi olan Spinazzola'nın 6-7 arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.









Spinazzola, koşu yaptığı sırada yaşadığı sakatlık sonrasında gözyaşlarını tutamadı ve sahayı sedye ile terk etti.

Aşil tendonu nasıl kopar?

Aşil tendonu kopması bacağın arkasında yer alan baldır kasını topuk kemiğine bağlayan tendonun kısmen ya da tamamen yırtılması sonucu görülen bir durumdur. Çoğunlukla sporcularda görüldüğü düşünülse de ani bir zorlanma ya da aşırı esneme sonucu yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her bireyin başına gelebilir.Aşil tendonunun koptuğu durumlarda kişi, ayak bileği arkasında şiddetli bir ses duyabilir, aynı zamanda ani ve şiddetli bir acı hisseder.

Bu kopma sonrasında kişi yürüme ve bileğini hareket ettirmede güçlük çeker. Kopmanın türüne bağlı olarak cerrahi müdahale gerekebilir.Kopmalar çoğunlukla topuk kemiğinin 6 cm üzerindeki bölgede görülür. Tendon kanlanmasının bu bölgede nispeten daha az olması sonucu bu bölgede daha fazla kopma görülür ve iyileşme süresi daha uzundur.









Aşil tendonu kopmaları nasıl tedavi edilir?

Pek çok yaralanmada olduğu gibi, tedavi ve iyileşme süreci kişinin yaşı, aktivite durumu ve kilosuna göre farklılık gösterebilir. Gençler ve profesyonel sporcularda tendonun eski haline getirilmesi için operasyon önerilirken, ileri yaştaki kişilerde veya ameliyat için ciddi riskleri olan hastalarda tendonun kendiliğinden iyileşmesi için konservatif tedavi uygulanabilir.