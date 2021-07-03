EURO 2020'nin favorileri arasında gösterilen İtalya'da Leonardo Spinazzola fırtınası... Roberto Mancini'nin vazgeçilmezi olan tecrübeli sol bek, sergilediği performansla futbolseverlerin dikkatini çekti, beğenisini kazandı. Savunmada ve hücumda kusursuz bir oyun oynayan Spinazzola, Belçika maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı sedyeyle terk etti. Yıldızlar topluluğu Gök Mavililer'in en dikkat çeken isimleri arasında yer alan yıldız oyuncunun kariyerini futbolseverler merak ediyor. Leonardo Spinazzola kimdir, hangi takımda oynuyor? Leonardo Spinazzola kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aradık.

Leonardo Spinazzola kimdir, hangi takımda oynuyor? Leonardo Spinazzola kaç yaşında, nereli?

Leonardo Spinazzola 25 Mart 1993'te İtalya'nın Foligno şehrinde dünyaya geldi. Siena altyapısında futbola başlayan Spinazzola, 2010'da ülkesinin en büyük takımlarından olan Juventus'a transfer oldu.

Çizme devinin A takım kadrosunda sadece 12 maçta süre alabilen sol bek, sürekli kiralık gönderildi ve sırasıyla; Siena, Empoli, Lanciano'da oynadı. Juve, 2013'te Siena'ya bonservisiyle gönderdiği Spinazzola'yı 2014'te yeniden kadrosuna kattı.

Kiralık serüveni devam eden İtalyan oyuncu, Atalanta, Vicenza, Perugia ve yeniden Atalanta'da oynadıktan sonra Roma'nın yolunu tuttu.

Başkent ekibi, Spinazzola'yı Temmuz 2019'da 29.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Roma'da 71 maça çıkan ve 4 gol, 11 asistle skora katkı sağlayan Spinazzola'nın güncel piyasa değeri 26 milyon Euro.

Profesyonel kariyerinde toplam 281 maça çıkan ve 18 gol atıp 26 asist yapan İtalyan oyuncu, defansın her bölgesinde oynamasının yanı sıra, orta sahanın solunda da görev alabiliyor.

1.86 boyunda olan 28 yaşındaki sol bekin Roma ile Haziran 2014'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2017'den beri İtalya A Milli Takım formasını da giyen Spinazzola'nın kariyerinde 2 kupası var. Tecrübeli futbolcu 2018/19 sezonunda Juventus ile lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı.