Leonardo: Mbappe transferi konusunda Real Madrid ceza almalı

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin uzun bir süredir Real Madrid'e transfer olmak istediği biliniyor. Fakat PSG Sportif Direktörü Leonardo, bu konuda Real Madrid'in tavrına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Trento'daki Festival dello Sport'ta konuşan Leonardo, "Real Madrid tarafında bu inkar edilecektir ama uzun süredir Kylian Mbappe'yi ücretsiz şekilde kadrolarına katmayı planladıklarını düşünüyorum. Bunun hakkında da iki yıldır alenen görüşüyorlar. Ceza almalılar" dedi.

Geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmak istediğini belirten Mbappe'ye ilişkin son durumu da aktaran Leonardo, "Planımız Mbappe'nin kontratını uzatmak. Bu konuda değişen bir şey yok. Kylian Mbappe bir mücevher ve PSG için de harika. PSG'nin geleceğini hiçbir zaman onsuz planlamadık" ifadelerini kullandı.