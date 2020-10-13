Leo Westermann: Sert bir mücadele olacak

Turkish Airlines EuroLeague'in üçüncü maç döneminde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun sakatlıktan dönen Fransız yıldızı Leo Westermann, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Zorlu bir rakiple karşı karşıya geleceklerini belirten Westermann, "EuroLeague’deki en iyi takımlardan biriyle karşılaşacağız. Her sezon daha da iyi kadrolara sahip oluyorlar. Clyburn kadroya döndü ve EuroLeague’in en iyi oyuncularından ikisi olan Shengelia-Milutinov ikilisine sahipler. CSKA kağıt üzerinde çok iyi bir takım. Sert bir mücadele olacak. Maça hazırız ve fiziksel olarak üst seviye bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Kazanmak istiyorsak bu sertlik seviyesine cevap verebilmeliyiz. Ben de sakatlıktan dönüş sürecimi yaşıyorum. Hafta sonunda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Ama bu farklı bir seviye olacak. Mental ve fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazır olmalıyım" dedi.