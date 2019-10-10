Leo Westermann: 'Çok sert bir mücadele bizleri bekliyor'

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce Partizan formasıyla birçok kez Kızılyıldız'a karşı mücadele eden Fenerbahçe'nin Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, "Kızılyıldız'a karşı oynamak her zaman zordur ve özellikle onların evinde zorluk derecesinin arttığını biliyoruz. Rakibimiz, iki yıllık bir aranın ardından EuroLeague'de mücadele ediyor ve evlerinde ilk maça çıkacaklar. Çok kalabalık bir ortam ve çok sert bir mücadele bizi bekliyor olacak" dedi.

Zorlu bir maça hazır olmaları gerektiğini belirten Westermann, "İlk dakikadan itibaren buna hazır olmalıyız. Çünkü rakibimizin maça direnç ve sertlik koyacağını biliyoruz. Bu karşılaşma için tüm detaylara çalışmış bir şekilde hazır olmalıyız" dedi.