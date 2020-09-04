Lens’ten tepki çeken istek

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda takımdan gönderilecekler listesinin en başına ismi yazılan Jeremain Lens’ten flaş istek...Hollandalı oyuncu, ülkesinin takımlarından Feyenoord ve Utrecht ile görüşmelerini sürdürürken, iki kulüp de yıldız futbolcuya yıllık 800 bin Euro önerdi. Beşiktaş’tan yıllık 1.9 milyon Euro alan 32 yaşındaki futbolcu, aradaki 1.1 milyon Euro’luk farkı da Kara Kartal’ın ödemesini teklif etti. Bu talep yönetim tarafından büyük tepkiyle karşılandı.