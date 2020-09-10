Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 2 yarıda kalmış ve 28 hafta sonunda 2. sırada yer alan Lens, Ligue 1 vizesi almıştı. Yeni sezona Nice yenilgisiyle başlayan ev sahibi, kadrosuna da Seko Fofana, Facundo Medina, Gael Kakuta, Issiaga Syla ve Jonathan Clauss gibi önemli takvileyer yaptı. Seko Fofana kadroya en son eklenen isim ve henüz hazır değil. Jonathan Clauss da koronavirüs sürecinden geçti, durumu maç saati netlik kazanacak. Nice yenilgisinde takımı penaltı golüyle öne geçiren Gael Kakuta önderliğinde hücum edecekler. Ignatius Ganago ve Florian Sotoca ilk maçta sınıfta kalmıştı, eksik PSG karşısında ne yapacakları merak konusu...

Şampiyonlar Ligi'nde final yolculuğu yapan PSG, Bayern'e kaybedip bu sezonu da Avrupa'nın en büyük organizasyonunda kupasız noktaladı. Sonrasında oyuncular ufak bir tatile çıktı, geri dönüşte ise koronavirüs testleri yapıldı. Tam 5 isim, Covid-19 testleri pozitif çıktığı için Ligue 1'de yeni sezonun ilk maçında forma giyemeyecek. Kylian Mbappe, Keylor Navas, Angel Di Maria, Mauro Icardi ve Neymar'ın yokluğu hem kaleyi hem de hücumu ciddi şekilde alternatifsiz bırakmış durumda. Sergio Rico erteleme maçı olması dolayısıyla eldivenleri giyemeyecek. Alphonso Areola takımdan ayrılmak üzere, Navas'ın korona süreci derken kale için tek çözüm daha önce hiç PSG forması giymemiş 2000 doğumlu Garissone Innocent olacak. Eric Maxim Choupo-Moting belirsizliği, Edinson Cavani'nin ayrılışı; Mbappe, Neymar ve Icardi'nin karantina süreci de hücumun merkezinde 2002 doğumlu Arnaud Kalimendo'yu izlememize vesile olacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- En son 5.5 yıl önce karşılaştılar ve aralarındaki son 4 maçta PSG'nin Lens'a attığı gol sayısı 12!

- PSG'nin geçen sezon deplasmanda oynadığı son 9 lig maçının 7'si "KG VAR" bitmişti.

- Lens'ın geçen sezon iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG Kazanır" oldu! %58'lik kesim ciddi eksiklerine rağmen deplasman ekibi PSG'nin kazanacağını düşünüyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.