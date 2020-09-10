Lens - PSG maç sonucu: 1 - 0

Fransa Ligue 1'de yeni sezonda ilk kez sahaya çıkan PSG, Lens deplasmanında takıldı. Yeni tip koronavirüs sorunu yaşadıkları haberleri çıkan Neymar, Mbappe, Icardi, Navas, Paredes gibi çok önemli oyuncuları kadroda yer almayan son şampiyon, Lens karşısında 1-0 mağlup oldu

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Ganago'nun golüyle ev sahibi Lens sahadan 1-0 galip ayrıldı