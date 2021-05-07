Milli oyuncularımızın formasını terlettiği ve koşar adım şampiyonluğa giden Lille, Nord Derbisi'nde Lens ile kozlarını Bollaert-Delelis'ta paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Fransa Ligue 1 keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Üst üste 13 maç kaybetmedikten sonra geçtiğimiz hafta PSG'ye Parc des Princes'ta 2-1 boyun eğen Lens, sezonu 5. sırada bitirip önümüzdeki sezon için Avrupa bileti almaya çalışıyor. Sarı kart cezası sona eren Loic Bade savunmadaki yerini yeniden alacak. Orta 5'linin solunda oynayan Issiaga Sylla cezası devam ediyor. Bade'nin savunma partnerleri Facundo Medina ve Jonathan Gradit olacak. Cezası sona eren bir diğer isim, Massadio Haidara'nın eğer hafif sakatlığı sorun olmazsa sol tarafta Sylla'nın yerini forma giyecek. Koronavirüsü atlatıp PSG maçında kenardan oyuna dahil olan Gael Kakuta beklenti altında kalmıştı. Virüs öncesi çıktığı son 3 lig maçında 3 gol katkısı (2 gol 1 asist) vardı. Eğer ilk 11'de başlayacak fizik gücü varsa, takımın en önemli yaratıcı gücü olur.

Milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın sürüklediği Lille, Fransa Ligue 1'de sezonun son 3 haftasına PSG'nin 1 puan önünde lider olarak giriyor. Orta sahanın kilit isimlerinden Benjamin Andre cezalı, deplasman kafilesinde yer alan Renato Sanches'in durumu maç saati netleşecek. Nord Derbisi'nde TD Christophe Galtier, Sanches yetişmezse orta alanı "Xeka & Boubakary Soumare" ikilisiyle oluşturacak. Zeki sağ bekte, Burak en ileride olacak. Burak'ın hücum partneri Jonathan David olacak. Kanatlarda ise Jonathan Ikone ile Jonathan Bamba forma giyecek. Yusuf Yazıcı'nın yedek soyunması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lens'ın ligde oynadığı son 11 maçın tamamında "karşılıklı gol" oldu, 8'i aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Lille ligde oynadığı son 11 deplasman maçının 10'unu kazandı! (1 beraberlik)

- İki takımın ligde oynadığı son 11 maçta Lens galibiyeti yok! (8 Lille galibiyeti - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille kazanır" oldu! %23'lük kesim şampiyonluk yolunda ilerleyen, deplasmanda son haftalarda oldukça etkili olan Lille'den yana olmuş... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelenin 90 dakikası içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.