Lennox Lewis: Mike Tyson ile yeniden ringe çıkabilirim!

Lennox Lewis, Mike Tyson'la bir kez daha ringe çıkabileceğini açıkladı. Amerikan medyasından TMZ'ye konuşan İngiliz boksör yeterli ilgi ve talep olması durumunda Tyson ile yeniden dövüşebileceğini söyledi ve "Eğer insanlar isterse oturur konuşuruz. Şu an açıkçası beni bu duruma iten bir şey yok. Ama insanlar isterse her şey farklı olur" dedi.

2002 yılında ağırsıklet unvan maçında ringe çıkan ikilinin maçını 8. rauntta rakibini nakavt eden Lennox Lewis kazanmıştı. Lewis 1 sene sonra, Tyson ise 2005'te boksu bırakmışlardı.

Boks dünyasındaki ağırsıklet heyecanının eski seviyesinde olmaması ise bu boksörlere yeniden bir ilgi oluşmasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Tyson'ın 96,97 ve 98'de 3 kez karşılaştığı ve kulağını ısırdığı Evander Holyfield da, Tyson tarafıyla ciddi şekilde yeniden ringe çıkmak için görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.

Hem Tyson hem Holyfield düzenli olarak antrenmanlarını sürdürürken, bunları da sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.

Tyson son olarak, Roy Jones Jr. ile bir gösteri maçı yapmıştı ve karşılaşmanın önceden kararlaştırıldığı üzere kazananı olmamıştı.