Lennart Thy: Benim için gurur verici!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, daha sonra toplu ve topsuz dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı.

Geçen sezon Venlo forması giyen ve PSV ile oynayacakları maç günü sahaya çıkmak yerine bir hastaya kök hücre bağışında bulunduğu için FIFA Fair Play ödülü alan B.B. Erzurumspor’un forvet oyuncusu Lennart Thy, böyle bir ödüle layık görüldüğü için gururlu olduğunu ifade ederek, “Öncelikle benim için bu ödülü alabilmiş olmak gerçekten onur ve gurur verici bir durum. Orada o büyük futbolcularla birlikte olmak, Londra’da o geceyi yaşamak gerçekten çok eğlenceliydi. Diğer taraftan aslında benim dikkat ettiğim şey bu konuda biraz farkındalık oluşturmak. Kan kanseri adına diğer bağış yapacaklar için en önemli konulardan birsi buydu” dedi.

İHA