Lemos siftah yaptı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, dün akşam ilk kez Sarı- Lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı. İspanya’nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, Zanka’yla beraber 90 dakika Hatayspor karşısında savunma hattında başarılı bir şekilde görevini yaptı. Rakip takım oyuncularına geçit vermeyen Lemos, özellikle hava toplarındaki etkili formuyla teknik ekibe güven verdi. Savunma hattında uzun süredir istikrar sorunu yaşayan Sarı-Lacivertliler, bu 2’liyle yola devam etmeye sıcak bakıyor.

Kadroda yer yok...

Fenerbahçe’de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı. Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

Lemos maçın ardından yaptığı açıklamada, “İlk 11 başladığım için mutluyum ama maça bakarsak mutsuzuz. Puanla yola devam etmek isterdik. Lig uzun bir süreç, amacımıza ulaşmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.