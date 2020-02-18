Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve son dönemde etkili performans gösteren Mario Lemina, son oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı takım Lemina'nın oynamadığı maçlarda zorlandı.

Galatasaray, Lemina'nın oynamadığı maçların %64'ünü kazanamadı

Galatasaray bu sezon Lemina'nın oynamadığı 11 maça çıkarken sadece 4 kez kazanabildi. Sezonun ilk 3 haftasında transferi gerçekleşmediği için kadroda bulunmayan Lemina, ligde dört maç ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Z. Türkiye Kupasoı'nda ikişer maç kaçırdı. Galatasaray'ın bu maçlarda kazanmama oranı %64 olarak gerçekleşti.

1.hafta Denizlispor (d) 0-2

2.hafta Konyaspor 1-1

3.hafta Kayserispor (d) 3-2

7.hafta Gençlerbirliği (d) 0-0

8.hafta Sivasspor 3-2

16.hafta Göztepe (d) 1-2

20.hafta Kayserispor 4-1

ŞL 2.hafta PSG 0-1

ŞL 3.hafta R. Madrid 0-1

ZTK Tuzlaspor 0-2

ZTK Tuzlaspor (d) 4-0





Galatasaray'ın kazanamadığı son maçta oynamadı

Galatasaray ligde son 6 maçını üst üste galip bitirirken en son 16.haftada Göztepe'ye deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Bu maçta da Lemina forma giymemiş Galatasaray maçı tek isabetli şut ile tamamlamıştı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru











