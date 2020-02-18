Lemina'sız Galatasaray zorlanıyor
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve son dönemde etkili performans gösteren Mario Lemina, son oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı takım Lemina'nın oynamadığı maçlarda zorlandı
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve son dönemde etkili performans gösteren Mario Lemina, son oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmıştı. Sarı-kırmızılı takım Lemina'nın oynamadığı maçlarda zorlandı.
Galatasaray, Lemina'nın oynamadığı maçların %64'ünü kazanamadı
Galatasaray bu sezon Lemina'nın oynamadığı 11 maça çıkarken sadece 4 kez kazanabildi. Sezonun ilk 3 haftasında transferi gerçekleşmediği için kadroda bulunmayan Lemina, ligde dört maç ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Z. Türkiye Kupasoı'nda ikişer maç kaçırdı. Galatasaray'ın bu maçlarda kazanmama oranı %64 olarak gerçekleşti.
1.hafta Denizlispor (d) 0-2
2.hafta Konyaspor 1-1
3.hafta Kayserispor (d) 3-2
7.hafta Gençlerbirliği (d) 0-0
8.hafta Sivasspor 3-2
16.hafta Göztepe (d) 1-2
20.hafta Kayserispor 4-1
ŞL 2.hafta PSG 0-1
ŞL 3.hafta R. Madrid 0-1
ZTK Tuzlaspor 0-2
ZTK Tuzlaspor (d) 4-0
Galatasaray'ın kazanamadığı son maçta oynamadı
Galatasaray ligde son 6 maçını üst üste galip bitirirken en son 16.haftada Göztepe'ye deplasmanda 2-1 kaybetmişti. Bu maçta da Lemina forma giymemiş Galatasaray maçı tek isabetli şut ile tamamlamıştı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru