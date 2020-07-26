Southampton’dan bir yıllığına kiralanan ve 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu nedeniyle yolların ayrılacağı Mario Lemina yayınladığı mesajda dönüş sinyali verdi. “Bu sezonun beni çok büyüttüğünü söylemenin mutluluğunu yaşıyorum. Galatasaray formasını en azından bir kere giymiş olmaktan ötürü onurlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarıma, hocama ve teknik heyete teşekkürler. Çok yakında görüşmek üzere. Bu hikaye henüz bitmedi” diyen Gabonlu orta sahanın ifadeleri, akıllara seneye de mi kiralanacak sorularını getirdi.