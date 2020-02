Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Gabonlu oyuncu yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında kişisel sosyal medya hesabından taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Lemina hem Türkçe hem de İngilizce olarak şu ifadeleri kullandı

Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar! Lion faceYellow heartRed heart

Flag of United Kingdom I wouldn't be on the field with you, but my heart is totally with you Red heartYellow heart

Let's make history brothers





Galatasaray Lemina'nın sakatlığı hakkında şu açıklamayı yapmıştı

Oyuncumuz Mario Lemina’nın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.