Lemina ve Ömer Şişmanoğlu için gazeteciye gasp ve darp iddiası

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da Galatasaraylı Mario Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina ile Ömer Şişmanoğlu'ndan şikayetçi oldunu söylediler. Gasp ve darpa uğradığı iddia edilen muhabir yanlarında Jimmy Durmaz'ın da olduğunu söyledi.

Ortaköy'de bir mekanda eğlenen futbolculardan Lemina, fotoğraflarını çeken muhabirin elinden fotoğraflar makinesine el koyduğu iddia edildi.