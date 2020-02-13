Lemina: Tek hata etkiledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen elenen Galatasaray’ın önemli isimlerinden Mario Lemina, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Lemina, “Takım olarak maçı çok istedik, takımı tebrik etmeliyiz. Futbolda yaptığınız tek hata, tek yediğiniz gol tüm maçı etkileyebiliyor. Bir golün etkisi büyük oldu. Taraftarımızın karşısında turu atlamış olarak çıkmak isterdik ama iyi yandan bakarsak, pozitif oynadık. Taraftarlarımız muhteşemdi, sonuna kadar bizi desteklediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum, geride kalan işimize bakacağız ve lige yöneleceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz” dedi.