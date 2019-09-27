Lemina mı, Seri mi? Fatih Terim kararını verdi

Sezonun merakla beklenen derbisi için geri sayım sürerken Galatasaray kadrosu da netleşmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncuların durumu ve taktik anlayış bakımından çok sayıda denklemle boğuşurken Lemina konusunda da kararını verdi. Yeni Malatya ile oynanan maçta Mariano, Feghouli ve Falcao'yu dinlendiren İmparator, bu kez üç oyuncusunu da sahaya sürecek.

MASKELİ KAHRAMAN BELHANDA

Çenesindeki kırıklar nedeniyle takımdan ayrı kalan Belhanda, önceki gün özel maskesi ile idmanlara katılırken Faslı oyuncunun forması garanti. Orta sahada Nzonzi-Belhanda ile birlikte 3. isim ise Lemina olacak. Ömer ve Seri bu bölgenin adayları arasında yer alırken Fatih Terim, fizik olarak her geçen hafta daha iyi duruma gelen Lemina ile derbiye çıkacak.

60 DAKİKA SAHADA KALACAK

Deneyimli teknik adam, son idmanda "Muslera- Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo- Nzonzi- Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel- Falcao'' ile as takımını oluşturdu. F.Bahçe karşısında Lemina'yı 60 dakika kullanmayı hesaplayan İmparator, sonrasında ise Gabonlu oyuncunun yerine Ömer-Seri ikilisinden birini oynatabilir.

(Sabah)