Lemina: Marsilya hep kalbimde

Galatasaray’ın kilit oyuncularından Mario Lemina, Fransa’nın Europe 1 TV kanalına konuştu. 2013-2016 yılları arasında Marsilya forması giyen Gabonlu yıldız, eski kulübünün her zaman kalbinde olduğunu belirterek, “Marsilya’ya geri dönmek mi? Bu neden olmasın. Gerçekten güzel bir projeleri varsa, orası benim için çok daha cazip bir kulüp haline gelir. Galatasaray’da kendimi iyi hissediyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Fakat Fransa’ya geri dönme fikrine de karşı değilim” diye konuştu.