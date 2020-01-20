Lemina için gazeteciye gasp ve darp iddiası

Galatasaray forması giyen Mario Lemina ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncuların fotoğraflarını çeken bir gazeteciyi darp edip fotoğraf makinesini aldıkları iddia edildi.

20 Ocak 2020, Pazartesi 11:38 Son Güncelleme:
- A +
Lemina için gazeteciye gasp ve darp iddiası

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da Galatasaraylı Mario Lemina için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Programda Takvim Gazetesi muhabiri Doğan Savaş, sabaha karşı 05:30 sularında fotoğraf makinesini gasp ve tartakladıkları iddiasıyla Galatasaraylı Mario Lemina'dan şikayetçi oldunu söylediler. Gasp ve darpa uğradığı iddia edilen muhabir yanlarında Jimmy Durmaz'ın da olduğunu söyledi.

Ortaköy'de bir mekanda eğlenen futbolculardan Lemina, fotoğraflarını çeken muhabirin elinden fotoğraflar makinesine el koyduğu iddia edildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...