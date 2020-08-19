Lemina geliyor!

Sezonun sona ermesiyle elindeki orta saha oyuncularını bir bir kaybeden Galatasaray, boşlukları dolduruyor... Sarı-Kırmızılı kulüp, Mario Lemina ile yeniden anlaştı. Oyuncunun maaşından feragatı kabul etmesiyle birlikte anlaşma gerçekleşti. Galatasaray, Gabonlu futbolcuyu yeniden kiralamak için Southampton’a 1 milyon Euro ödeyecek. Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro’ya oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuna da bu kez 1 milyon Euro verilecek. Gündemdeki diğer isimlerin yüksek maliyetleri, Lemina’nın en başından beri kalmak için büyük bir azim göstermesi, bu transferin gerçekleşmesinde en önemli detaylar olarak öne çıktı. Yıldız futbolcunun bu hafta içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

31 maçın 11’ini kaçırmıştı

Geçen sezonun 4. haftasında takıma dahil olan Mario Lemina, Sarı- Kırmızılı formayla 20 lig maçına çıktı, 10 maçta sakatlığı nedeniyle oynamadı, 1 mücadelede de sarı kart cezalısıydı. Yani oynaması gereken 31 karşılaşmanın 11’ini kaçırdı. Şampiyonlar Ligi’nde de 4 karşılaşmaya çıkan Lemina, tek golünü Ziraat Türkiye Kupası’nda attı. Sezonu asist yapmadan tamamlayan yıldız futbolcu, yine Sarı-Kırmızılı ekibin orta alandaki defansif yükünü sırtlanacak ve oyun kurucu olarak görev yapacak.

Seri de yolda

Cim Bom Lemina ile birlikte Seri’yi de kadrosuna katacak. Bu iki isim pandemi döneminde maaş kesintisi ve indirimi kabul eden ilk oyuncular olurken, onların ortaya koyduğu tavır hem yönetimi hem de teknik ekibi çok etkiledi. Fatih hoca, Seri ve Lemina ikilisinin sezon başında yapacakları fiziksel çalışmalarla bu kez çok daha efektif olacakları düşüncesine sahip. Seri ile her konuda anlaşmaya varan Sarı- Kırmızılılar, şimdi Fulham’dan çıkacak onayı bekliyor. İngiliz kulübü tecrübeli futbolcuyu tekrar kiralamayı kabul ederse, Seri özel uçakla Türkiye’ye getirilecek ve resmi imzalar atılacak.



