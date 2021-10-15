Leke tedavisinin yeni yöntemi thulium lazer nedir?

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Op. Dr. İlsun Aka leke tedavisi için sıklıkla tercih edilen thulium lazer yöntemini sizler için anlatıyor.

Leke tedavisini için en ideal zaman sonbahar mevsimidir

Güneş lekeleri en basit şekli ile, cildin yapısını etkileyen güneşin zararlı ışınlarından kaynaklanır. Güneşten gelen ultraviyole ışınları, cilt pigmentasyonundan sorumlu melanositlerde artışa neden olmaktadır. Bu artışın sonunda ise ciltteki melanin seviyesi yükselir ve ciltte lekeler oluşmaya başlar. Bu lekelerin yoğunluğu zaman zaman azalabilir ya da artabilir.

Ancak cilt güneşe maruz kalmaya devam ettikçe yeni lekeler oluşur ve var olan lekeler koyulaşarak daha belirgin bir hale gelir. Güneş lekelerinin oluşumunu etkileyen bir diğer faktör de genetik yatkınlıktır. Güneş lekeleri, açık ten rengine sahip, hassas cilt tipi ve genetik eğilimli kişilerde daha yaygındır. Ayrıca hormon düzeylerindeki değişiklikler ve yanlış kozmetik uygulamalar ciltte kolaylıkla lekelenmelere neden olabilir.

Leke tedavisinin yeni yöntemi: Thulium lazer

Ciltte oluşan lekeler en sık görülen cilt problemlerinden biridir. Bu lekeler güneş ışığı, hamilelik veya diğer ilaçların kullanımı gibi birçok sorundan kaynaklanabilir. Thulium lazer kullanımı cilt lekelerini çok kısa sürede tedavi edebilir. Özellikle yaz aylarında güneş ışığı, hamilelik ve doğum kontrol haplarının kullanılması bu lekeleri daha da artırabilir. En gelişmiş ve onaylanmış thulium lazer ekipmanının kullanımı çok kolaydır. Thulium lazer tedavisi oldukça kolay, acısız ve her cilt tipine uygun bir yöntemdir.

Cilt lekelerini tedavi etmek için thulium lazer kullanırken, ilk olarak lazer cilt tabakasında ortalama 100 mikron genişliğinde 30.000 mikrokanal açmak için kullanılır. Bu açık mikro kanallar sayesinde cilt için hazırlanan kokteyler cildin alt katmanlarına ulaşabilir. Cilt tonunun bütünlüğünü oluşturmaya çalışır, böylece özel serumun pigmenti lazer yöntemiyle açılan mikrokanal aracılığıyla cildin alt tabakasına ulaşır ve doğal hale gelir. Ayrıca cilt parlak ve doğal bir görünüme kavuşabilir. İşlem sırasında hastanın tercihine göre lokal anestezi yapılabilir. Thulium lazer ile birlikte kullanılır, cilt yapısına ve leke seviyesine göre tedavi süreci belirlenir. 4 seans tedaviden sonra lekeler önemli ölçüde iyileşir. Yan etki olmaması, tedavi sonrası kısa iyileşme süresi sıklıkla tercih edilmesinin en önemli sebeplerindendir.