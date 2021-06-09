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Leipzig'den Trabzonspor'a flaş öneri: Lookman

Alexander Sörloth ve Marcelo Saracchi için Leipzig'le sürekli temas halinde olan Trabzonspor'a, Almanlar'dan flaş öneri geldi. Leipzig'in kurmayları, geçen sezonu İngiliz ekibi Fulham'da kiralık olarak geçiren Ademola Lookman'ı, Fırtına'ya önerdi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 10:18 Son Güncelleme:
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Leipzig'den Trabzonspor'a flaş öneri: Lookman

Alexander Sörloth ve Marcelo Saracchi için Leipzig'le sürekli temas halinde olan Trabzonspor 'a, Almanlar'dan flaş öneri geldi.

Leipzig'in kurmayları, geçen sezonu İngiliz ekibi Fulham'da kiralık olarak geçiren Ademola Lookman'ı, Fırtına'ya önerdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunu bir sene kiralayabileceklerini ileten Alman temsilcisine, Bordo-Mavililer'in henüz yanıt vermediği kaydedildi.


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