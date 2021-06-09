Alexander Sörloth ve Marcelo Saracchi için Leipzig'le sürekli temas halinde olan Trabzonspor 'a, Almanlar'dan flaş öneri geldi.

Leipzig'in kurmayları, geçen sezonu İngiliz ekibi Fulham'da kiralık olarak geçiren Ademola Lookman'ı, Fırtına'ya önerdi. 23 yaşındaki kanat oyuncusunu bir sene kiralayabileceklerini ileten Alman temsilcisine, Bordo-Mavililer'in henüz yanıt vermediği kaydedildi.







