Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in başarılı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Kicker'a açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, sezon başında Trabzonspor 'dan yaptıkları Alexander Sörloth transferine de değindi.

İlk olarak Victor Osimhen transferinin mali nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini belirten Nagelsmann, "Bir mali politikamız var. Gol katkısı garanti tüm forvetler 50 milyon Euro'dan pahalı. Dürüst olmak gerekirse istenen ücretler bizim için çok fazlaydı" ifedelerini kullandı.

Sörloth'a yönelik beklentilerini dile getiren başarılı teknik adam, "Alexander Sörloth, Trabzonspor'da düzenli gol katkısı sağladı. Biz bunu bizimle yapmasını sağlamak adına onunla çalışıyoruz" dedi.