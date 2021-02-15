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Leipzig'de Nagelsmann'dan Sörloth açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrolarına kattıkları Alexander Sörloth için açıklamalarda bulundu.

15 Şubat 2021, Pazartesi 13:39 Son Güncelleme:
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Leipzig'de Nagelsmann'dan Sörloth açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in başarılı teknik direktörü Julian Nagelsmann, Kicker'a açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, sezon başında Trabzonspor 'dan yaptıkları Alexander Sörloth transferine de değindi. 

İlk olarak Victor Osimhen transferinin mali nedenlerden dolayı gerçekleşmediğini belirten Nagelsmann, "Bir mali politikamız var. Gol katkısı garanti tüm forvetler 50 milyon Euro'dan pahalı. Dürüst olmak gerekirse istenen ücretler bizim için çok fazlaydı" ifedelerini kullandı. 

Sörloth'a yönelik beklentilerini dile getiren başarılı teknik adam, "Alexander Sörloth, Trabzonspor'da düzenli gol katkısı sağladı. Biz bunu bizimle yapmasını sağlamak adına onunla çalışıyoruz" dedi. 

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