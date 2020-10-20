Leipzig'de koronavirüs şoku! Başakşehir maçına saatler kala...
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig takımı koronavirüs şoku yaşadı. Orta saha oyuncusu Haidara'nın beklenen test sonucu pozitif çıktı. Julian Nagelsmann da dün basın toplantısında oyuncuyu kadroya almayacaklarını açıklamıştı
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir ile bu akşam karşılaşacak Alman ekibi Leipzig takımı koronavirüs şoku yaşadı.
Orta saha oyuncusu Amadou Haidara'nın beklenen test sonucu pozitif çıktı. Julian Nagelsmann da dün basın toplantısında oyuncuyu kadroya almayacaklarını açıklamıştı
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun semptom göstermediği dile getirildi