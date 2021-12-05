Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktörü Jesse Marsch ile yollarını ayırdı. Bu hafta deplasmanda alınan 2-1'lik Union Berlin mağlubiyeti sonrası iki tarafın karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıkları aktarıldı.

Leipzig, bu sezon Bundesliga'da 14 maçta aldığı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puan toplayabilmişti. Leipzig, 1 maçı eksik Mönchengladbach ile aynı puanda 11. sırada yer alıyordu. Özellikle Leipzig son 3 haftada sırasıyla Hoffenheim, Leverkusen ve Union Berlin'e mağlup oldu.

Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçına takımı yardımcı antrenör Achim Bierlorzer'in hazırlayacağı belirtildi. Manchester City maçında yönetim de Bierlorzer'de olacakken yeni antrenörün kısa süre içerisinde açıklanacağı ifade edildi.