Leipzig yenilmezlik serisini yitirdi
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 1-0 yenildi. Böylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Leipzig 13 puanla, 15’er puanı bulunan Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un ardından 3. sıraya geriledi.
Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 1-0 yenildi. Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda yer alan Leipzig, Bundesliga’nın 6. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach’a konuk oldu.
Ev sahibi ekip 60. dakikada Hannes Wolf’un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Böylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Leipzig 13 puanla, 15’er puanı bulunan Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un ardından 3. sıraya geriledi.