Leipzig yenilmezlik serisini yitirdi

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 1-0 yenildi. Böylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Leipzig 13 puanla, 15’er puanı bulunan Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un ardından 3. sıraya geriledi.

01 Kasım 2020, Pazar 01:30 Son Güncelleme:
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Leipzig yenilmezlik serisini yitirdi

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 1-0 yenildi. Medipol Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde H Grubu’nda yer alan Leipzig, Bundesliga’nın 6. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 60. dakikada Hannes Wolf’un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Böylelikle bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan Leipzig 13 puanla, 15’er puanı bulunan Bayern Münih ve Borussia Dortmund’un ardından 3. sıraya geriledi.


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