Antalyaspor'un genç yeteneği Paul Mukairu, Avrupa'nın önemli ekiplerinin transfer listesine girmiş durumda. Son olarak Almanya Bundesliga'nın iddialı ekiplerinden RB Leipzig ve Hollanda'dan PSV Eindhoven'ın oyuncu ile ilgilendikleri belirtildi.

Fussball Transfers'in haberine göre iki kanatta da forma giyebilen 20 yaşındaki oyuncu için Julian Nagelsmann'ın Leipzig'i devredeyken Alman ekibinin genç oyuncu transferlerine verdiği ağırlık önleri bir adım öne çıkarmış durumda.

Hem Leipzig hem PSV'nin ilgilendikleri oyuncu bu sezon Antalyaspor ile 26 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Oyuncunun Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.