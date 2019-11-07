'Leipzig, Uğurcan Çakır ile ilgileniyor'

Türkiye’nin en genç spor radyosu Radyo Gol’de haftaiçi her gün Nergis Aşkın’ın sunumuyla dinleyici ile buluşan Ajans Gol’e gazeteci Barış Yurduseven konuk oldu. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Krasnodar ile karşılaşacağı zorlu deplasmana ilişkin detayları anlatan ve soruları yanıtlayan Yurduseven’in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Sezon başından bugüne ligin en yoğun maç trafiği olan Trabzonspor, ligi çok erken açtılar gruplara kaldılar bu arada kadrosunda genç oyuncuların sayısının fazla oluşu transferlerinde biraz son güne denk gelmesi bu tür sorunlar hem UEFA Ligi hem de Türkiye Ligi devam ettikçe sakatlıklar çıktı. Bordo-Mavili oyuncularda sıkıntı yarattı."

"Genç takımdan da takviye alınarak Krasnodar’a geldi Trabzonspor, burada yaşayan Türkler takımını yalnız bırakmıyor."

"Trabzonspor’un zirvedeki pozisyonu çok önemli bu pozisyona göre bir duruş sergileyecektir diye düşünüyorum. Jose Sosa olmadan oynamak kolay değil. Nasıl Emre Belözoğlu yok iken Fenerbahçe zorluk çeker deniliyorsa Sosa oynamazken de Trabzonspor’da zorluk çeker. Futbol şöyle güzel; tekrarı milyarlarca olay yaşansa aynı pozisyon tekrar yaşanmıyor. Rakip iyi, güçlü bir takım Trabzonspor için zor bir karşılaşma olacak."

"Jürgen Klopp’un masasında Uğurcan’ın isminin olduğunu ilk ben yazmıştım ve şöyle bir şey var Leipzig’in çok büyük bir ilgisi var Uğurcan’a. Ama Ünal hoca Erce ile başlayabilir bu maça, şu anki durum böyle ama maç saatinde Ünal hoca kararını verecektir diye düşünüyorum. Şu anki durum bu…"