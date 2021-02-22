En heyecanlı maçlara sahne olan Almanya Bundesliga'da birbirinden güçlü çok sayıda takım bulunmaktadır. Bu takımlara iyi bir örnek ise Leipzig takımıdır. Son dönemlerdeki başarılı performansı ile beğeni toplayan Leipzig takımı güçlü takımlar arasına girmeyi başarmıştır.

Leipzig Stadı'nın adı nedir?

Son sezonlarda büyük bir çıkış yakalayan Leipzig takımı büyük kulüpler arasına girmeyi başarmıştır. Önemli bir seyirci desteğine sahip olan Leipzig takımının kullandığı stadın ismi Red Bull Arena stadyumudur. Leipzig şehrinde bulunan bu stat 2003 yılında inşa edilmiştir. 2009 yılına gelindiğinde ise önemli bir tadilat yapılmıştır. Bu tadilat sonrasında stat daha kullanışlı hale gelmiştir. Son hali ile Leipzig takımına yakışan bir stat olmuştur.

Leipzig Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Leipzig takımının kullandığı stat olan Red Bull Arena stadı 42.146 kiş alacak şekilde tasarlanmıştır. 42.146 kişi kapasitesi ile geniş stadlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Stadın zemini tecrübeli bir ekibin kontrolü sayesinde futbola uygun bir hale getirilmektedir. Her maç öncesi kontrolü detaylı şekilde yapılan Red Bull Arena stadı Leipzig seyircisini memnun etmektedir.

Leipzig maçlarını hangi stadyumda oynuyor?

Leipzig takımı iç sahada yapacağı maçları Red Bull Arena stadında oynamaktadır. Ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerini bu statta ağırlamaktadır. Statta ayrıca 18 adet loca bulunmaktadır. Bu localar ile daha rahat bir şekilde maç izleme şansınız vardır. Red Bull Arena stadında yapılan maçların atmosferi oldukça iyi olmaktadır.