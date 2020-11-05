Leipzig - PSG maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nda Leipzig, PSG'yi ağırladı. Maçın 6. dakikasında Angel di Maria Fransız temsilcisini 1-0 öne geçirdi. Di Maria 16. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 41'de Nkunku skora eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 57. dakikada Forsberg penaltıdan Almanları öne geçiren golü attı. 69'da Idrissa Gueye PSG'de ikinci sarı kartta kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Uzatma dakikalarında da Presnel Kimpembe yine kırmızı kart gördü ve Fransızlar mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

90 dakika Leipzig'in 2-1 üstünlüğü ile sona ererken Almanlar 6 puana yükseldi. PSG ise 3 puanda kaldı.







