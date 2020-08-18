Leipzig - Paris Saint-Germain maç sonucu: 0 - 3
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sezonun sürpriz takımı Leipzig'i yıldızları ile geçen Paris Saint-Germain böylece uzun zamandır yaptığı yatırımların karşılığı olarak finale çıkmayı başardı. Di Maria, Neymar ve Mbappe'nin etkili oyunu ile sonuca giden PSG böylece tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmış oldu
Neymarlı, Di Marialı, Mbappeli kadrosu ile Fransız devi PSG, 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann ile sezona damga vuran Leipzig'i farklı geçti ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Baştan sona üstün oynayan PSG adına golleri Marquinhos, Di Maria ve Bernat kaydetti
PSG böylece, Reims, Saint Etienne, Marsilya ve Monaco’nun ardından Şampiyonlar Liginde final oynamaya hak kazanan 5. Fransız takımı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde en son Monaco, 2003-04 sezonunda final oynamıştı. PSG 16 yıl sonra adeta kupanın bir kulbundan tutan ilk Fransız ekibi oldu.
Maçtan dakikalar
3.dakikada Leipzig etkili geldi. Ceza sahası içinde Poulsen topu alıp vurdu ama öncesinde hakem ofsayt kararı verdi
PSG GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 6.dakikada Mbappe ara pasını verdi, Neymar hemen vurdu top direğe çarpıp çıktı
GOL İPTAL! 7.dakikada kalecinin uzaklaştırmak istediği top Neymar'ın elinden sekip Mbappe'ye geldi. Mbappe golü attı ancak hakem ihlal olduğunu işaret etti
GOL! PSG, Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Di Maria ortaladı bomboş durumda Marquinhos kafayla topu filelere gönderdi
23.dakikada kazanılan serbest vuruşu Sabitzer kullandı şutu barajdan sekip dışarı çıktı
LEIPZIG BERABERLİĞE YAKLAŞTI! 25.dakikada sağ kanattan Laimer geldi yerden çıkardı Poulsen hemen vurdu top az farkla auta gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 35.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Neymar beklemedik bir şekilde uzak mesafeden kaleye vurdu şutu direğe çarpıp auta gitti
GOL! PSG, Di Maria'nın golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topu uygun durumda kontrol eden Di Maria düzgün bir vuruşla golü attı
PSG YİNE ETKİLİ GELDİ! 44.dakikada hızlı gelişen atakta Mbappe çıkardı uygun durumda Neymar vurdu top yandan az farkla auta gitti
ilk yarıyı PSG 2-0 önde kapattı
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
GOL! 57.dakikada PSG, Bernat'ın golüyle 3-0 öne geçti. Sol kanattan gelen topa kafayı kale sahasında vuran Bernat golü atmayı başardı
PSG YİNE ETKİLİ GELDİ! 72.dakikada Mbappe ceza sahasına girdi ve rakibini geçip sol ayağıyla vurdu şutu kaleciden geri geldi
79.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Di Maria kullandı sert şutun kaleci çıkardı
80.dakikada uygun durumda Forsberg topu önünde buldu şutunu kaleci çıkardı
Mücadeleyi PSG 3-0 galip bitirdi