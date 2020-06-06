Leipzig - Paderborn maç sonucu: 1-1

Almanya Bundesliga'da 30. hafta mücadelesinde Leipzig, lig sonuncusu Paderborn'u konuk etti.

Maçın 24. dakikasında Timo Werner2in asistinde Patrik Schick, ev sahibini 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Bu arada 43. dakikada Upamecano çift sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın son anlarına kadar skoru koruyan Leipzig, uzatmalarda gelen gole ise engel olamadı. 90+2'de Strohdiek lig sonuncusuna hayati derecede önemli olan 1 puanı getiren golü attı.

Maç 1-1 biterken Leipzig 59, Paderborn ise 20 puana ulaştı.