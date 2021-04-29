Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'e transfer olmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Alman ekibi Leipzig, yeni teknik direktörünü buldu.

Kırmızı beyazlılar, son olarak Salzburg'u çalıştıran Jesse Marsch ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon göreve başlayacak 47 yaşındaki ABD'li teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Yılın antrenörü seçilmişti

Jesse Marsch 2018-19 sezonunda Leipzig için yardımcı antrenör olarak çalışmış ve takımla birlikte Bundesliga'da kupa finaline ve lig üçüncüğüne ulaşmıştı. Öte yandan ABD'li teknik adam, 2015'ten 2018'e kadar 3 buçuk yıl boyunca New York Red Bulls'un teknik direktörlüğünü yaptı ve 2015'te MLS Ligi'nde yılın antrenörü seçildi.





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"Hayalimizdeki adayla sözleşme imzaladık"

Leipzig İcra Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Jesse Marsch ile yeni baş antrenör olarak hayalimizdeki adayla sözleşme imzaladık ve Leipzig'deki spor alanındaki en önemli pozisyonu hızlı bir şekilde üst düzey bir antrenörle doldurduk. Jesse önceki tüm pozisyonlarında mükemmel bir iş çıkardı ve adım adım geliştirildi. Zaten bir yıldır RB Leipzig için çalışmış olması doğal bir avantaj. Jesse kulübü, Leipzig şehrini ve hepsinden önemlisi kulübümüzü ve oyun felsefemizi biliyor. Teknik direktörlük niteliklerinin yanı sıra, Jesse, her şeyden önce, olumlu ve hırslı tavrıyla karakterizedir; kulübün içindeki ve çevresindeki insanlara son derece ilham verebilir ve onları yanına alabilir. Seçtiğimiz yolda devam edebilmek ve kulübü geliştirmeye devam edebilmek için Jesse Marsch ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





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