Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın da formasını giymeye hazırlandığı İngiliz devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Almanya'da hükümet kararları doğrultusunda Liverpool'un ülkeye girmesine izin verilmeyeceği belirtiliyor. Covid-19'un mutasyonlarından etkilenen ülkelerden ülkelere girişler yasaklanmış durumda.

Alman hükümetinin devam eden salgın nedeniyle koyduğu seyahat yasağında profesyonel spor takımları için de herhangi bir istisna bulunmuyor. Durum böyle olunca Leipzig'in ev sahipliğinde gerçekleşecek ilk maç için farklı stadyumlara yönelik arayışlar sürüyor.

UEFA, böyle durumlara yönelik bir acil durum planı tasarlamıştı ve 'güvenli' bölgelerden biri olarak seçilen Macaristan'ın başkenti Budapeşte şimdilerde karşılaşmanın oynanacağı yer olması ihtimaliyle öne çıkıyor. Kulüpler arasında farklı bir yerin belirlenmesi sağlanamazsa karşılaşmanın Puskas Arena'da oynanması bekleniyor.



