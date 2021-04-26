Bayern Münih, Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı ve kulübüyle de görüşmeye başladı. Kulüpler arasında ilk temasın dün sağlandığı belirtilirken Leipzig'in Bayern'den rekor bir bonservis ücreti istediği iddia edildi.

Alman medyasında yer alan habere göre; Bayern Münih, Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann ile anlaştı ancak 33 yaşındaki teknik adamın transferi için Leipzig'ind e ikna edilmesi gerekiyor. Bundesliga2da ikinci sırada bulunan kulübün ise şampiyonluğa artık çok yakın olan Bayern'den Nagelsmann için tam 25 milyon euro istediği belirtildi.

Avrupa futbol kamuoyu Nagelsmann'ı "İkinci Mourinho" olarak ve Avrupa'nın en iyi genç teknik adamlarından biri olarak görüyor.











