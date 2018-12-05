Leipzig ile Schalke Doğukan Sinik’in peşinde

Süper Lig’de bu sezon ilk 14 haftadaki performansıyla Avrupa Kupaları’na katılmayı hedefleyen, 4. sırada yer alan Antalyaspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Doğukan Sinik’i Almanya 1. Lig ekipleri mercek altına aldı. Antalyaspor’da yetişip bu sezonki performansıyla U21 Milli Takımı’nda değişmez oyuncuları arasına girmeyi başaran 19 yaşındaki futbolcu için Schalke ve Leipzig harekete geçti. Bu sezon Akdeniz ekibinde 14 karşılamanın 12’sinde 11’de sahaya çıkan genç oyuncu için iki Alman takımının scout ekiplerini görevlendirdiği belirtildi. Scoutların, Antalyaspor-Akhisarspor maçının yanı sıra U21 Milli Takım’ın 17 Kasım’da İspanya’da oynadığı İskoçya maçında da genç yıldız adayı izledikleri dile getirildi.

3. Lig’den geldi!

Geçen sezon kiralık oynadığı 3. Lig temsilcisi Kemerspor’daki başarısıyla Antalyaspor teknik kadrosunun dikkatini çeken 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, iki Alman kulübünün yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da takibinde olduğu belirtildi. Genç yıldız adayının, Antalyaspor’la sözleşmesi Mayıs 2021’de sona erecek.