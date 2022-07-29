Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çekerek Almanya Milli Takımı’na kadar yükselen Hoffenheim’in sol beki David Raum, RB Leipzig’e transfer oluyor. Tarafların anlaşarak transferde son aşamaya geldiği ve kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

2026 yılına kadar Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan David Raum için taraflar 26 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşsalar da 4 milyon Euro’luk bonuslarla birlikte bu bedel 30 milyon Euro’ya çıkabilir.

24 yaşındaki oyuncuyla ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak RB Leipzig, oyuncuya yıllık 7 milyon Euro maaş verecek. Bu anlaşmayla birlikte David Raum Bundesliga’nın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

David Raum, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 35 maçta kulübüne 3 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.