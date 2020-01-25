Leipzig Bundesliga'da 9 maç sonra yenildi

Bundesliga'da lider olarak haftaya giren RB Leipzig deplasmanda oynadığı E. Frankfurt maçını 2-0 kaybetti ve ligde 9 maç aradan sonra mağlup oldu. Lider böylece 40 puanda kalırken ev sahibi ise puanını 24 yaptı.

25 Ocak 2020, Cumartesi 19:39 Son Güncelleme:
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Leipzig Bundesliga'da 9 maç sonra yenildi

Bundesliga'da 19.haftaya lider olarak haftaya giren RB Leipzig deplasmanda oynadığı E. Frankfurt maçını 2-0 kaybetti ve böylece 9 maç aradan sonra ligde mağlup oldu. Lider böylece 40 puanda kalırken ev sahibi ise puanını 24 yaptı. 

Leipzig bu sezon ilk kez bir maçı gol atamadan bitirdi

Leipzig son 9 haftada sadece bir beraberlik almış kalan 8 maçı galip bitirip 25 paun toplamıştı. Leipzig böylece bu sezon Bundesliga'da ilk kez bir maçı gol atamadan tamamlamış oldu. Julian Nagelsmann yönetimindeki RB Leipzig bu sezon 19.haftada 3.kez kaybetti.


fanatik.com.tr

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