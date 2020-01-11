İtalya’da sezon başında Sassuolo’dan, Juventus’a transfer olan Merih Demiral, son haftalarda gösterdiği başarılı performansın ardından formayı kapmıştı. Teknik direktör Sarri’nin savunmadaki bankolarından biri olan Merih, Juve’deki yükselen performansı sonrasında Avrupa’nın transfer piyasasındaki gözde isimler arasında yer aldı.

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City ve Everton’ın da istediği milli futbolcumuz için Leicester City’nin de inadının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. Ada’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Leicester’ın hocası Brendan Rodgers’ın, çok memnun olduğu Çağlar Söyüncü’nün yanına stoperde bir başka Türk Milli Takımı’nın yıldızı Merih’i de ısrarla istediği vurgulandı.

Büyük merak konusu

Daha önce İtalyan devine ilk olarak yaptığı 24.5 milyon Pound (188.4 milyon TL) ve sonrasındaki 34 milyon Pound’luk (261.4 milyon TL) teklifleri reddedilen Mavi-Beyazlılar’ın, bu kez de İtalyanlar’a 40 milyon Pound (307.5 milyon TL) bonservis bedeli önerdikleri öğrenildi.

Merih’in satılık olmadığını ısrarla vurgulayan Juve yönetiminin, aynı ekipten gelen üçüncü teklife nasıl bir cevap verecekleri ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

İtalyan devinde formayı kapan 21 yaşındaki stoperimiz, Serie A’daki son 3 maçta da ilk 11’de forma giydi.