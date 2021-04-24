Leicester'da Brendan Rogers, oruç tuttuğu için Fofana'yı oyundan aldı
Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rogers, Premier Lig'de West Bromwich ile oynanan ve 3-0 kazandıkları maçın 60. dakikasında Fofana'yı oruç tuttuğu için oyundan aldı. Rogers konuyla ilgili, "Fofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de Leicester City'nin evinde West Bromwich Albion'u 3-0 yendiği maçta teknik direktör Brendan Rogers'ın yaptığı değişiklik İngiltere'de gündem oldu.
Tecrübali teknik adam maçın 60. dakikasında Wesley Fofana'yı oyundan alıp yerine Marc Albrighton'ı dahil etti. Rogers, Fofana'yı alma nedenini ise karşılaşma sonrasında açıkladı.
Brendan Rodgers, Fofana'ı oyundan alması ile ilgili gelen bir soruya "Fofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum" yanıtını verdi.