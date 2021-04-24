Premier Lig'de Leicester City'nin evinde West Bromwich Albion'u 3-0 yendiği maçta teknik direktör Brendan Rogers'ın yaptığı değişiklik İngiltere'de gündem oldu.

Tecrübali teknik adam maçın 60. dakikasında Wesley Fofana'yı oyundan alıp yerine Marc Albrighton'ı dahil etti. Rogers, Fofana'yı alma nedenini ise karşılaşma sonrasında açıkladı.

Brendan Rodgers, Fofana'ı oyundan alması ile ilgili gelen bir soruya "Fofana oruç tutuyor. Kenara gelip bir şeyler yemesini istedim. Oyuncuların inançlarına saygı duyuyorum" yanıtını verdi.